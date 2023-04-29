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"Переизбрание ему не гарантировано" — Марков о шансах Беглова на выборах

2:31
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Правительство Петербурга рассчитывает сдать в 2024 году целых три станции метро, тем самым начав движение в сторону решения одной из острейших для города на Неве проблем. Об этом упомянул Александр Беглов во время ежегодного отчета парламенту 26 апреля.

"Переизбрание ему не гарантировано" — Марков о шансах Беглова на выборах

"До конца года запустим горнопроходческие комплексы меньшего диаметра в обе стороны от станции "Путиловская". К центру города до станции "Каретная". И на юго-запад к станции "Сосновая Поляна". Станции "Горный институт", "Юго-Западная", "Путиловская" откроем в 2024 году", — сказал он.

В 2024 году должны состояться губернаторские выборы и вполне понятно, почему эти обещания Беглов всеми силами будет стремиться выполнить. Российский политолог Сергей Марков отметил, что привязка сроков сдачи инфраструктурных объектов к выборам — общепринятая мировая практика. Но шансы Беглова на второй губернаторский срок довольно сомнительны.

"Переизбрание ему не гарантировано, это точно. Если он пойдет от партии власти, тогда, я думаю, он будет переизбран. Но захочет ли партия власти брать на себя риски, потому что есть весьма критичная позиция по отношению к Беглову, этот вопрос еще остается открытым. Шансы не идеальны и переизбрание не гарантировано", — сказал он в беседе с Pravda.Ru.

По мнению Маркова, скандалы вокруг Беглова не добавляют его кандидатуре привлекательности в глазах петербуржцев.

"История с украинским флагом с точки зрения огромного числа избирателей точно выглядела некрасиво", — добавил политолог.

Новые станции метро очень важны для будущего Беглова как губернатора, но очередная "подгонка" может  — по данным журналистов "Ньюсинфо", ветку до станции "Каретная" не начали проектировать. Издание напомнило, как в 2019 году будучи в статусе временно исполняющего обязанности Беглов много говорил о метро, появлялся перед метростроевцами перед выборами. Вскоре он торжественно открыл станции "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары", но они оказались недоделанными, и пассажиры не могли пользоваться ими в полной мере. Не в последнюю очередь из-за этого к новому градоначальнику многие стали относиться негативно и с предубеждением.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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