Жители Казани решили бойкотировать рейсы "Татфлота" по Волге

Новость об открытии навигации по Волге от "Татфлота" возмутила казанцев. Они требуют от компании начать продажу билетов через интернет, а до тех пор обещают бойкотировать рейсы.

В социальных сетях под сообщением компании о начале пробных пассажирских рейсов собралось множество негативных комментариев от жителей Казани. Они недовольны тем фактом, что билеты можно приобрести только в кассе речного вокзала.

"Выйдете из 19-го века, пишите звоните, оплатим всё в полном размере", — цитирует одного из комментаторов издание inkazan.ru.

Потенциальные пассажиры уверены, что "Татфлот" ориентируется исключительно на туристов и не берёт в расчёт нужды местных жителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Нижегородский круиз прессы