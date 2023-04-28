В Белгородской области машина подорвалась на мине — четверо погибших

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Трагедия произошла в Белгородской области. Свернувшая не туда машина подорвалась на мине, в результате чего погибли четыре человека.

Неподалёку от села Журавлёвка в Белгородской области, автомобиль, в котором находилось четверо местных жителей, попытался срезать путь и проехал по зоне минных заграждений. В результате одна из мин сработала, и "десятка" взорвалась. Все находившиеся внутри граждане погибли, как сообщает Telegram-канал "112".

Минные поля на границе с Украиной в Белгородской области появились весной этого года. А осенью 2022 сообщалось, что на самой границе возводят и противотанковые укрепления.

Белгородская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Чаще всего украинская армия засылает на территорию области боевые беспилотники со взрывчаткой.

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