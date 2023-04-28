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Песков прокомментировал решение властей Молдавии не пускать Владимира Путина в страну

1:02
Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение молдавских властей запретить въезд Владимиру Путину. Он назвал это попыткой превратить Молдавию в недружественную страну.

Песков прокомментировал решение властей Молдавии не пускать Владимира Путина в страну

Власти Молдавии составили список российских официальных лиц, которым отныне запрещён въезд на территорию республики. В этот список попал и российский президент Владимир Путин. Журналисты обратились за комментариями по данному поводу к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

"Конечно, это страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам страной, — заявил Песков. — Можно сожалеть в этой связи".

Не оставил без внимания этот шаг и бывший президент России Дмитрий Медведев. В своём Telegram-канале он написал, что Молдавии как страны уже не существует, поскольку её "продали Румынии" нынешние лидеры республики. По его словам, никто из российских властей и не собирался туда ехать в ближайшее время.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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