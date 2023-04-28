КПРФ будет выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2024 году

0:38 Your browser does not support the audio element. Россия

Лидер политической силы КПРФ Геннадий Зюганов заявил о серьезных намерениях, касаемо грядущих президентских выборов в 2024 году на территории России. Сообщается, что партия будет выдвигать кандидата и активно продвигать свою предвыборную компанию.

"Мы к выборам всерьёз относимся. Нужна команда, нужен новый курс, нужна политическая воля"

Что касается правил проведения самих выборов в следующем году, то нынешний президент России Владимир Путин сообщил о проведении общегосударственного мероприятия в строгом соответствии с законом.

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