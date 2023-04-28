Авиакомпания "Россия" получила запланированные SSJ-100 от "Аэрофлота"

"Аэрофлот" пополнил флот авиакомпании "Россия" новыми самолетами SSJ-100: теперь запасы воздушных судов доходят до 78 новых моделей. Об этом сообщает пресс-служба "России".
"Поступление воздушного судна с бортовым номером RA-89042 в парк перевозчика завершило договор о внутригрупповой передаче самолетов данного типа от "Аэрофлота" в авиакомпанию "Россия"
Уточняется, что "Аэрофлот" также эксплуатировал такие самолеты, как Airbus А319, Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777 и Boeing 747.
Коммерческая транспортировка намечена на вторую половину мая.
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