Авиакомпания "Россия" получила запланированные SSJ-100 от "Аэрофлота"

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

"Аэрофлот" пополнил флот авиакомпании "Россия" новыми самолетами SSJ-100: теперь запасы воздушных судов доходят до 78 новых моделей. Об этом сообщает пресс-служба "России".

"Поступление воздушного судна с бортовым номером RA-89042 в парк перевозчика завершило договор о внутригрупповой передаче самолетов данного типа от "Аэрофлота" в авиакомпанию "Россия"

Уточняется, что "Аэрофлот" также эксплуатировал такие самолеты, как Airbus А319, Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777 и Boeing 747.

Коммерческая транспортировка намечена на вторую половину мая.

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