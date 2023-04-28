Кабмин выделил 5,7 млрд рублей на развитие паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ

0:28 Your browser does not support the audio element. Россия

Правительство России выделило из резервного фонда 5,7 млрд рублей на поддержку и развитие паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ. Такая информация пояилась на официальном сайте Кабинета Министров.

Напомним, ранее сообщалось о реконструкции социальных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры: на это выделено свыше 60,5 млрд рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.