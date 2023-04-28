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Кабмин выделил 5,7 млрд рублей на развитие паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ

0:28
Россия

Правительство России выделило из резервного фонда 5,7 млрд рублей на поддержку и развитие паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ. Такая информация пояилась на официальном сайте Кабинета Министров. 

Кабмин выделил 5,7 млрд рублей на развитие паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ

Напомним, ранее сообщалось о реконструкции социальных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры: на это выделено свыше 60,5 млрд рублей.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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