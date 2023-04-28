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Заведено уголовное дело по факту пожара в курганской деревне Логоушка

0:49
Россия

Сильный пожар на территории деревни Логоушка повлек за собой гибель женщины и разрушение около 70 строений. СК по Курганской области сообщает о начале расследования по причине непредвиденного возгорания. 

Заведено уголовное дело по факту пожара в курганской деревне Логоушка

"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность»)"

Возможная причина пожара - безответственное поведение должностных лиц, которые решили пренебречь пожарной безопасностью в момент самого активного пожароопасного периода. На месте ЧП продолжает работу следственно-оперативная группа.

Ранее МЧС России информировало о ликвидации открытого горения в деревне Логоушка.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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