Почему в России хотят запретить торговать картофелем, луком и другими овощами в сетках

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Уже в ближайшее время из российских супермаркетов могут исчезнуть овощи в сетках. Предложение всерьёз обсуждается в Минпромторге.

Привычные и удобные для миллионов россиян картофель, морковь, лук и другие овощи в сетках могут испариться с полок российских супермаркетов. В Минпромторге всерьёз обсуждают это предложение, как рассказали источники газеты "Ведомости".

По их словам, данная инициатива исходит от Российского экологического оператора. Он подчёркивает, что сетку после овощей довольно сложно перерабатывать, и сейчас на свалках скопились большие запасы этого упаковочного материала.

Кроме того, при переработке сетки часто выходит из строя соответствующее оборудование для мусора. Поэтому её заменят непроницаемыми пакетами или просто будут продавать овощи в развес.

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