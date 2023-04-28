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Почему в России хотят запретить торговать картофелем, луком и другими овощами в сетках

0:54
Россия

Уже в ближайшее время из российских супермаркетов могут исчезнуть овощи в сетках. Предложение всерьёз обсуждается в Минпромторге.

Почему в России хотят запретить торговать картофелем, луком и другими овощами в сетках

Привычные и удобные для миллионов россиян картофель, морковь, лук и другие овощи в сетках могут испариться с полок российских супермаркетов. В Минпромторге всерьёз обсуждают это предложение, как рассказали источники газеты "Ведомости".

По их словам, данная инициатива исходит от Российского экологического оператора. Он подчёркивает, что сетку после овощей довольно сложно перерабатывать, и сейчас на свалках скопились большие запасы этого упаковочного материала.

Кроме того, при переработке сетки часто выходит из строя соответствующее оборудование для мусора. Поэтому её заменят непроницаемыми пакетами или просто будут продавать овощи в развес.

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Как мусороперерабатывающие заводы влияют на природу
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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