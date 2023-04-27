В Москве созданы дежурные группы бюджетников для поиска беспилотников в праздники

1:00 Your browser does not support the audio element. Россия

На майские праздники контроль над прилётом вражеских беспилотников в столицу будет усилен. В городе создаются дежурные группы из бюджетников.

В Москве принято решение создать дежурные группы из работников бюджетной сферы. Они займутся патрулированием города с целью обнаружения в небе и на земле беспилотников. Работать эти группы будут на майские праздники, как рассказал Telegram-канал Shot.

"Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов", — рассказали работники одного из учреждений.

Сообщается, что сотрудники государственных компаний станут передвигаться специальными группами по своей территории на дворах и смотреть в небо. Работа предстоит в так называемом "режиме усиления". Уже расписаны ночные смены в период с 27 апреля по 9 мая, которые затронут весь праздничный сезон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Аналитик: России не хватает боевых беспилотников