На майские праздники контроль над прилётом вражеских беспилотников в столицу будет усилен. В городе создаются дежурные группы из бюджетников.
В Москве принято решение создать дежурные группы из работников бюджетной сферы. Они займутся патрулированием города с целью обнаружения в небе и на земле беспилотников. Работать эти группы будут на майские праздники, как рассказал Telegram-канал Shot.
"Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов", — рассказали работники одного из учреждений.
Сообщается, что сотрудники государственных компаний станут передвигаться специальными группами по своей территории на дворах и смотреть в небо. Работа предстоит в так называемом "режиме усиления". Уже расписаны ночные смены в период с 27 апреля по 9 мая, которые затронут весь праздничный сезон.
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