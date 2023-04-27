Песков о покушении на Путина с помощью дрона — жёлтые измышления!

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Слухи о том, что злоумышленники пытались покушаться на жизнь Владимира Путина с помощью дрона, являются жёлтыми измышлениями. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Немецкое издание Bild опубликовало претендующие на сенсационность данные о том, что под Ногинском некие лица планировали устроить покушение на российского президента с помощью дрона с 17 килограммами взрывчатки. Оно должно было состояться во время его визита в индустриальный парк "Руднево". Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это "жёлтыми измышлениями".

"Нет, мы не ознакомились с этими публикациями, — прокомментировал эту статью Песков. — Сейчас много таких жёлтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться".

Количество залетающих на территорию России беспилотников продолжает увеличиваться. Чаще всего ВСУ направляет их к объектам энергообеспечения, но иногда объектами атак беспилотников оказываются даже простые экскаваторы.

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