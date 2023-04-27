В Подмосковье прошел финал всероссийской олимпиады для школьников по литературе

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В Московской области на базе гимназии имени Примакова впервые прошел финал всероссийской олимпиады по литературе. В мероприятии приняли участие более 300 талантливых школьников со всей страны.

На встрече со школьниками присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, которые особо подчеркнули значение системы флагманских школ, сообщает Телеканал "360".

На сегодняшний день гимназия имени Примакова, расположенная в деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе, считается одним из лучших гуманитарных образовательных кластеров в регионе. Школа оборудована кампусами для проживания, современной техникой, лабораториями и мастерскими. Аналогичные кластеры для школьников, но с естественнонаучной специализацией построены в Долгопрудном и Истре.

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