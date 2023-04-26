Проблему с крысами в Ярославле не могут решить несколько лет

2:25 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Ярославль

Ярославль наводнили полчища крыс, однако в администрации губернатора Михаила Евраева, которая заседает в областном центре, продолжают игнорировать проблему, несмотря на то, что грызуны являются переносчиками множества опасных заболеваний для человека. Следовательно, могут угрожать даже самим чиновникам.

Житель Ярославля, депутат муниципалитета Анатолий Каширин забил тревогу из-за того, что город наводняют полчища крыс.

"Жалобы об их нашествии идут из всех районов. В моем дворе крыс победили две кошки. Кстати, некоторым обращающимся за помощью, совет завести во дворе кошек, помог", — указал Каширин.

Депутат подчеркивает, что коммунальные службы обязаны на регулярной основе проводить дератизацию, однако происходит это далеко не всегда.

"Процедура дератизации входит в перечень обязательных и предусмотрена Правилами содержания общего имущества № 491, а также утвержденному Минимальному перечню работ и услуг № 290. Отказ от уничтожения грызунов не допускается", — добавил депутат.

При этом неделей ранее на телевидении вышел сюжет, в котором сообщалось, что дворы Ярославля заполонили крысы. Местные жители бьют тревогу и опасаются, что грызунов станет еще больше. Однако в администрации губернатора Михаила Евраева, чиновники из которой заседают в областном центре, продолжают игнорировать проблему — наравне с городскими службами.

Примечательно, что проблему с крысами в Ярославле не могут решить на протяжении длительного времени. Так, в преддверии 2023 года СМИ сообщали, что крысы вольготно чувствуют себя в одном из парков и даже прогуливаются под новогодней елкой.

Стоит отметить, что крысы являются переносчиками множества болезней, например, чумы, Ку-лихорадки, сыпного тифа, псевдотуберкулеза, лептоспироза, туляремии, рожистых воспалений, бешенства. При этом вредители могут вести себя агрессивно по отношению к людям и даже совершать нападения.

Напомним, журналисты сообщали, что в Ярославской области провалилось выполнение национального проекта "Здравоохранение".