Попова: 97% детей в России привиты от кори

0:33 Your browser does not support the audio element. Россия

Почти все дети России привиты от кори: процент иммунизируемых восходит к 97%. Такой информацией поделилось глава Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью телеканалу "Россия 24".

"В Российской Федерации, если говорить о детях, охват прививками составляет 97% детей. Практически все привиты"

В целом, на территории России, как сообщает Попова, привито порядка 500 тыс. человек в рамках проведения противокоревой кампании.

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