Российский военный приехал в Карелию из зоны СВО, чтобы жениться

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия

Российский военнослужащий взял отпуск и приехал в Карелию из зоны проведения спецоперации ради свадьбы с любимой девушкой.

Как сообщает karelinform.ru, торжественная церемония регистрации брака состоялась 19 апреля в Медвежьегорском районе. Отмечается, что этот день стал одним из самых счастливых для участника СВО Александра Карелина.

По информации издания, мужчина познакомился с будущей супругой больше года назад в парке. Свадьба позволила бойцу РФ получить надёжный тыл.

"Это важно — знать, что дома любят и ждут", — прокомментировали в Управлении ЗАГС по Республике Карелия.

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