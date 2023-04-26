Михаил Мишустин: Запад пытается отменить всё русское, чтобы люди забыли традиции

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

Введённые Западом санкции уже не отменят, как полагает Михаил Мишустин. Однако российская экономика восстанавливается.

Власти России прекрасно осознают, что беспрецедентные санкции, введённые в отношении нашей страны, не являются временным явлением. В деле реализации этих санкций Запад уже зашёл слишком далеко, и у него нет манёвра для отступления. Такое мнение высказал глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая перед участниками просветительского марафона "Знание".

Он отметил, что экономика России демонстрирует уверенное восстановление, причём рост ВВП предсказывают не только отечественные эксперты, но и авторитетные международные организации.

По мнению Мишустина, сейчас Запад предпринимает попытки отменить всё русское, чтобы помешать людям общаться на родном языке. А это приведёт к отказу от культуры и традиций, а также к забвению собственной истории. В настоящий момент конкуренция на стратегическом уровне происходит за умы людей, их культуру и образ мыслей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путин долго смеялся! Санкции Запада оказались пшиком