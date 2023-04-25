Михаил Мишустин объяснил, на какую сумму вырастут зарплаты россиян с 1 января 2024

1:15 Your browser does not support the audio element. Россия

С нового 2024 года в России произойдёт увеличение минимального размера оплаты труда. О том, кого это коснётся и в какой степени, рассказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр России подчеркнул, что увеличение МРОТ с 1 января 2024 года сразу на 18,5 процента отразится на зарплатах 4,8 миллиона граждан России. Об этом Мишустин рассказал на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан".

"С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем МРОТ еще раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 млн наших граждан", — заявил премьер.

Мишустин не уточнил, какова будет зарплата этих россиян если учесть, что размер нынешнего МРОТ составляет 12 792 рубля. Зато в своём выступлении российский премьер подчеркнул, что в стране не должно быть бедных работающих людей. Это ситуация, при которой имеющий работу человек всё равно едва сводит концы с концами.

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