Дмитрий Песков: обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки

1:02 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь российского президента полагает, что нынешние обстоятельства не способствуют продлению зерновой сделки. Пока она не приобрела пакетного характера.

Сложившиеся обстоятельства не способствуют продлению зерновой сделки, как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В частности, сделка не приобрела пакетного характера, а касающиеся России условия не реализованы.

Без выполнения этих условий зерновая сделка продолжаться не может. В соответствии с нынешними договоренностями, она действует до 18 мая, но до сих пор не работает часть соглашения, которая касается экспорта российского зерна и удобрений.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир может столкнуться с продовольственным кризисом, если зерновая сделка не будет продлена. Поэтому необходимо обеспечить беспрепятственный экспорт сельхозпродукции и удобрений из России.

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