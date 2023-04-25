Максим Орешкин, помощник президента России, прокомментировал дальнейшую динамику заработной платы населения. По его расчётам, реальные денежные выплаты гражданам по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении.
"В этом году у нас уже ожидается очень серьёзный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года"
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 2023 год станет годом прорыва в области денежных выплат: правительство РФ предпримет все усилия, чтобы реальная зарплата увеличилась на 3-5%.
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