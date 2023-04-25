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Орешкин: реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении

0:42
Россия

Максим Орешкин, помощник президента России, прокомментировал дальнейшую динамику заработной платы населения. По его расчётам, реальные денежные выплаты гражданам по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении.

Орешкин: реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении

"В этом году у нас уже ожидается очень серьёзный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года"

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 2023 год станет годом прорыва в области денежных выплат: правительство РФ предпримет все усилия, чтобы реальная зарплата увеличилась на 3-5%.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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