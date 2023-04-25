Орешкин: реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении

0:42 Your browser does not support the audio element. Россия

Максим Орешкин, помощник президента России, прокомментировал дальнейшую динамику заработной платы населения. По его расчётам, реальные денежные выплаты гражданам по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении.

"В этом году у нас уже ожидается очень серьёзный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года"

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 2023 год станет годом прорыва в области денежных выплат: правительство РФ предпримет все усилия, чтобы реальная зарплата увеличилась на 3-5%.

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