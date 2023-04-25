Бывший замглавы Мытищ предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

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Бывший заместитель главы администрации Мытищ арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Московской области.

По версии следствия, в период с мая по июль 2020 года обвиняемый использовал контролируемую им компанию для заключения договоров на строительные работы. Работа выполнена не была, ущерб для бюджета составил 1 млн рублей.

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