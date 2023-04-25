Самозанятым могут позволить учить и воспитывать

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В рамках инициативы самозанятые граждане будут признаны субъектами образовательной деятельности и поставщиками социальных услуг, что позволит им работать в качестве воспитателей, нянь, сиделок и получать оплату как от частных лиц, так и из бюджетных средств.

Общественники считают, что на данном этапе необходимо внести изменения в законы "Об образовании" и "Об основах социального обслуживания граждан", направленные на улучшение условий труда самозанятых граждан в указанных сферах.

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