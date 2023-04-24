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В Алтайском крае построят четыре детских сада на 1,1 тыс. мест в 2023 году

0:46
Россия

К текущему моменту на территории Алтайского края происходит активная застройка территорий жилыми комплексами, где также значимый вес для дальнейших жителей имеют образовательные учреждения для детей различных возрастов. Что касается детских садов, то до конца года планируется построить четыре детских сада на 1,1 тыс. мест.

В Алтайском крае построят четыре детских сада на 1,1 тыс. мест в 2023 году

"Там, где строится много жилья, нужно подходить к освоению территории комплексно - чтобы люди были обеспечены необходимой инфраструктурой: чтобы и садики со школами были рядом, и больница"

Один из детских садов на 330 мест будет введен в обиход в сентябре текущего года в активно застраиваемом Индустриальном районе Барнаула.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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