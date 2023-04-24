ГУ МЧС по Нижегородской области предупредило граждан о высоком уровне пожароопасности в лесах.
По данным ведомства, пожароопасная ситуация в лесах региона будет сохраняться вплоть до 28 апреля. Об этом сообщает newsnn.ru.
Отмечается, что в нижегородской области установился четвёртый класс пожароопасности. Это говорит о том, что риск возникновения пожара в лесах высок. Более того, в этом случае не исключается распространение огня и на жилые пункты.
В этой связи сотрудники МЧС советуют жителям региона быть предельно осторожными, а при обнаружении возгорания незамедлительно сообщить в пожарную службу.
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