МЧС предупредило жителей Нижегородской области о высокой пожароопасности лесов до 28 апреля

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

ГУ МЧС по Нижегородской области предупредило граждан о высоком уровне пожароопасности в лесах.

По данным ведомства, пожароопасная ситуация в лесах региона будет сохраняться вплоть до 28 апреля. Об этом сообщает newsnn.ru.

Отмечается, что в нижегородской области установился четвёртый класс пожароопасности. Это говорит о том, что риск возникновения пожара в лесах высок. Более того, в этом случае не исключается распространение огня и на жилые пункты.

В этой связи сотрудники МЧС советуют жителям региона быть предельно осторожными, а при обнаружении возгорания незамедлительно сообщить в пожарную службу.

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