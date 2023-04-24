Матвиенко допускает пользование зарубежными изобретениями без согласия правообладателей

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

Поскольку санкции в отношении России являются незаконными, то Россия имеет право на ответные меры. Следовательно, ей позволено брать западные изобретения и пользоваться ими без согласия правообладателей.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает абсолютно оправданным забирать и пользоваться западным изобретениями, не спрашивая согласия их правообладателей. Речь идёт об изобретениях граждан из недружественных государств и только в том случае, если они полезны для здоровья россиян или безопасности страны.

"Вполне может применяться получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей, — заявила Валентина Матвиенко. — Не мы принимали жесткие экономические решения, санкции в нарушение правил ВТО, норм и правил международной торговли".

Матвиенко рассказала, что этот подход уже использовался в период пандемии, и теперь его необходимо оптимизировать. К примеру, тщательно изучить все возможности применения данного инструмента.

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