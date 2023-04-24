В Брянской области выделены еще 0,5 миллиарда на фортификационные сооружения против ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия

В Брянской области принято решение выделить дополнительно ещё 500 миллионов рублей на строительство фортификационных сооружений. Соответствующее распоряжению уже подписал губернатор Александр Богомаз.

Правительство Брянской области приняло решение выделить дополнительные средства на возведение фортификационных сооружений, предназначенных для защиты от нападений ВСУ. Подобного рода атаки уже фиксировались в прошлом, они приводили к человеческим жертвам и разрушениям. Теперь в области будут к ним готовится.

В распоряжении говорится о том, что заниматься возведением фортификационных сооружений за 0,5 миллиарда рублей будет департамент строительства Брянской области. Контроль за выполнением этого распоряжения возлагается на заместителей губернатора Симоненко и Петушкова.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов заявил, что лёгкого наступления на этот регион у украинских войск не получится, потому что в Крыму выстроены мощнейшие линии обороны и фортификационные сооружения.

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