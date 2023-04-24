Известный певец Алексей Кортнев рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело. Музыканта подозревают в оскорблении представителя власти.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера популярной группы "Несчастной случай" Алексея Кортнева. Это связано с инцидентом, которые произошёл ещё в феврале 2023 года. Тогда Кортнев в одном из новосибирских баров оскорбил полицейского.
"Да, это действительно так, — подтвердил исполнитель ТАСС эту информацию. — Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, уголовное преследование абсолютно незаслуженно".
Источники в Следственном комитете сообщили ТАСС, что дело возбуждено по статье 319 УК РФ, предусматривающее наказание за оскорбление сотрудников полиции. Причём расследовать его будет отдел СК, который занимается особо важными делами.
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