Против лидера группы "Несчастный случай " возбудили уголовное дело за оскорбление власти

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Известный певец Алексей Кортнев рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело. Музыканта подозревают в оскорблении представителя власти.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера популярной группы "Несчастной случай" Алексея Кортнева. Это связано с инцидентом, которые произошёл ещё в феврале 2023 года. Тогда Кортнев в одном из новосибирских баров оскорбил полицейского.

"Да, это действительно так, — подтвердил исполнитель ТАСС эту информацию. — Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, уголовное преследование абсолютно незаслуженно".

Источники в Следственном комитете сообщили ТАСС, что дело возбуждено по статье 319 УК РФ, предусматривающее наказание за оскорбление сотрудников полиции. Причём расследовать его будет отдел СК, который занимается особо важными делами.

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