Самолёт Sukhoi Superjet New совершит первый полёт в мае

0:59 Your browser does not support the audio element. Россия

Май 2023 года станет судьбоносным для гражданской авиации России: отечественный авиалайнер Sukhoi Superjet New впервые поднимется в воздух. Такой информацией поделился генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт.

"Первый полёт SSJ New запланирован на май месяц... Это самое значимое событие, которое мы все ждём с нетерпением в этом году"

Что касается дальнейших серийных поставок, то глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что они запланированы на 2024 год.

Стоит отметить, что SSJ New является полностью импортозамещенной версией российского авиалайнера SSJ 100. В новом авиалайнере стоят отечественные электронные и бортовые системы. Как сказал Войт: "Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, всё, что сигнализирует пилоту, – тоже".