Руководство Красноярского края прекращает осуществление своих полномочий: временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Котюков подписал распоряжение об отставке правительства.
Также, информационное агентство ТАСС сообщает, что представители региональной власти обязаны продолжать свою работу до тех пор, пока на их должности назначат новых специалистов.
Напомним, что ранее указом президента России Владимира Путина на пост губернатора Красноярского края был назначен Михаил Котюков. Лидер государства принял отставку ранее занимавшего должность главы региона Александра Усса.
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