Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
19FortyFive: НАТО передаст Украине танки M1 Abrams и "разозлит" Владимира Путина
РВ: боевики ВСУ показали Часов Яр, заполненный прячущимися за домами танками
Пьяный казах высказался о "дружбе народов", выкрикивая нацистские украинские лозунги и оскорбляя русских
Украинский военнослужащий раскритиковал командование ВСУ за отправку бойцов на смерть
Марочко: Киев начал отправлять на передовую большое число новых мобилизованных
Движение морского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено
РВ: ВСУ заняли "плацдарм" на берегу у Херсона, есть угроза контрнаступления
Марочко: ВСУ наводят переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
Влияние музыки на собак: исследования ученых

Правительство региона Красноярского края по указу врио губернатора Котюкова отправлено в отставку

0:42
Россия

Руководство Красноярского края прекращает осуществление своих полномочий: временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Котюков подписал распоряжение об отставке правительства.

Правительство региона Красноярского края по указу врио губернатора Котюкова отправлено в отставку

Также, информационное агентство ТАСС сообщает, что представители региональной власти обязаны продолжать свою работу до тех пор, пока на их должности назначат новых специалистов.

Напомним, что ранее указом президента России Владимира Путина на пост губернатора Красноярского края был назначен Михаил Котюков. Лидер государства принял отставку ранее занимавшего должность главы региона Александра Усса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорить о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Быстрые способы похудеть назвали эксперты
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Последние материалы
РВ: ВСУ заняли "плацдарм" на берегу у Херсона, есть угроза контрнаступления
Марочко: ВСУ наводят переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
Почему важен настрой в спорте
Влияние музыки на собак: исследования ученых
Марочко: ВСУ потеряли за неделю более 4 000 боевиков убитыми
Сад с цветами, как с разлитыми живыми красками: пять творческих дизайнов для вашего участка
Замечательная идея: создаём оригинальный цветочный горшок из старого полотенца или флисового одеяла
Дандыкин: РФ прощупывает слабые места НАТО, чтобы дать отпор
Олег Царёв: наступление не получилось у РФ — фронт замер ненадолго
Как вырастить свою собственную сладкую клубнику: идеи для горшков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников