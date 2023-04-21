Московские школьники научились готовить полезные перекусы

Для московских школьников проводят мастер-классы о правильном питании. Сотрудники комбинатов, обслуживающих учебные заведения, проводят для детей познавательные уроки о здоровой еде.
Цель таких уроков не только рассказать об основах кулинарии, но и показать, как готовить самостоятельно. Работники пищевых предприятий, которые поучаствовали в мастер-классах, надеются, что после обучения школьники станут есть меньше фаст-фуда и другой вредной еды.
Стоит отметить, что в столовых для школьников технологи тщательно следят за составом блюд: все они сбалансированы по КБЖУ и соответствуют нормам детского питания.
В прошлом году комбинаты совместно с родителями провели опрос и выяснили, что дети хотят видеть в школьных столовых пельмени и наггетсы. По результатам голосования было принято решение включить их в меню. Однако стоит отметить, что в школах их готовят совершенно иначе, чем при промышленном производстве. Все блюда для детей готовятся только на пару, варятся или запекаются.
После такого нововведения учащиеся стали охотнее питаться в школах. На завтрак они могут выбрать блинчики и оладьи с топпингами, маффины или даже пиццу. В меню теперь есть фишболы, митболы, азу, фриттата, а также несколько вариантов супов.
Кроме того, в московских школах работают буфеты "Здравушка". Там можно приобрети овощные и фруктовые нарезки, соки, морковные палочки, хлебцы, яблочное пюре и другие полезные продукты.
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