Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
SHOT: российские военные в Курской области сбили беспилотник ВСУ из автомата
Военкор Газдиев: в Белогоровке просто тьма украинской пехоты
В Иркутской области сотрудника полиции начали избивать бильярдными шарами
МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой
Вооруженные силы России пленили восемь украинских военных на запорожском направлении
Российская кинологическая федерация порекомендовала использовать вместо спрея против клещей специальную одежду
Ответ Джигана на вопрос о доходах повеселил Павла Волю и Гарика Харламова
Гастроэнтеролог Комкова: существуют типы болей в животе, при которых надо звонить в "скорую"
Чтоб малина была сладкой: что надо сделать для получения сверхурожая

Московские школьники научились готовить полезные перекусы

1:42
Россия » Центр » Москва

Для московских школьников проводят мастер-классы о правильном питании. Сотрудники комбинатов, обслуживающих учебные заведения, проводят для детей познавательные уроки о здоровой еде.

Московские школьники научились готовить полезные перекусы

Цель таких уроков не только рассказать об основах кулинарии, но и показать, как готовить самостоятельно. Работники пищевых предприятий, которые поучаствовали в мастер-классах, надеются, что после обучения школьники станут есть меньше фаст-фуда и другой вредной еды.

Стоит отметить, что в столовых для школьников технологи тщательно следят за составом блюд: все они сбалансированы по КБЖУ и соответствуют нормам детского питания.

В прошлом году комбинаты совместно с родителями провели опрос и выяснили, что дети хотят видеть в школьных столовых пельмени и наггетсы. По результатам голосования было принято решение включить их в меню. Однако стоит отметить, что в школах их готовят совершенно иначе, чем при промышленном производстве. Все блюда для детей готовятся только на пару, варятся или запекаются.

После такого нововведения учащиеся стали охотнее питаться в школах. На завтрак они могут выбрать блинчики и оладьи с топпингами, маффины или даже пиццу. В меню теперь есть фишболы, митболы, азу, фриттата, а также несколько вариантов супов.

Кроме того, в московских школах работают буфеты "Здравушка". Там можно приобрети овощные и фруктовые нарезки, соки, морковные палочки, хлебцы, яблочное пюре и другие полезные продукты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком
ВС РФ уничтожили убегающую колонну техники НАТО
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
Последние материалы
Военкор Газдиев: в Белогоровке просто тьма украинской пехоты
В Иркутской области сотрудника полиции начали избивать бильярдными шарами
Норильск – сорванные крыши, хоккей и токены
МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой
Вооруженные силы России пленили восемь украинских военных на запорожском направлении
Российская кинологическая федерация порекомендовала использовать вместо спрея против клещей специальную одежду
Ответ Джигана на вопрос о доходах повеселил Павла Волю и Гарика Харламова
Гастроэнтеролог Комкова: существуют типы болей в животе, при которых надо звонить в "скорую"
Чтоб малина была сладкой: что надо сделать для получения сверхурожая
Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что проведёт работу с советниками по поводу опрометчивых заявлений об Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников