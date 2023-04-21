Суд не принял иск актёра Данилы Козловского о защите чести и достоинства

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Российский актёр Данила Козловский не сможет защитить в суде свои честь и достоинство. Судья отказался принять его иск к производству.

Суд в Москве не стал принимать к рассмотрению иск актёра Данилы Козловского к общественнику Виталию Бородину. Некоторое время назад тот обвинил известного исполнителя в дискредитации российских Вооружённых сил и целей СВО. Козловский публично и по пунктам опроверг все обвинения и заявил, что подаст на Бородина в суд.

Однако теперь стало известно, что иск Козловского составлен с грубыми нарушениями и не был принят судом. Об этом сам Виталий Бородин рассказал Telegram-каналу Shot. По его словам, Козловский на заседание даже не явился. И его истинная цель, по мнению Бородина, это интенсивный пиар в СМИ, ведь об иске Козловского сообщали многие издания.

Сам Бородин пригласил Данилу Козловского в зону СВО. Он полагает, что актёр мог бы посетить ДНР с гуманитарной миссией и доказать тем самым лояльное отношения к российской армии и проводимой специальной военной операции.

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