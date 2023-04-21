Российское ружьё "Степашка" будет сбивать самые совершенные дроны ВСУ

1:15 Your browser does not support the audio element. Россия

В России разработали новое противодроновое ружьё под названием "Степашка". Оно предназначено для глушения самых современных квадрокоптеров ВСУ.

Зеленоградская компания "Локмас" разработала особое ружьё для противодействия дронам, получившее название ПАРС-С "Степашка". Как сообщили представители компании, представившие эту разработку на выставке "Экипировка", ружьё обладает способностью заглушать наиболее активно используемые в рамках СВО квадрокоптеры разновидности Mavic

"Самая современная наша разработка из представленных на выставке запущена в серийное производство два месяца назад, — отметил представитель компании в интервью РИА "Новости". — Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" двойного назначения беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространённые".

По словам собеседника, "Степашку" уже активно обкатывают на полигонах и в зоне специальной военной операции. При этом на "Локмасе" с начала СВО объёмы выпуска противодроновых ружей резко выросли. Ежемесячно предприятие выпускает по нескольку сотен штук этих изделий.

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