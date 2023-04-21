По мнению главы Русской православной церкви, сегодня неприязнь россиян друг к другу может расцениваться как измена Родине. И люди должны воспламениться взаимной любовью.
Патриарх Кирилл высказался по поводу настроений в современном российском обществе. Он отметил, что людям не хватает сплочённости, которая крайне важна в нынешних обстоятельствах. Патриарх призвал "отнести на далёкую периферию" все недоумённые вопросы друг к другу, раздражительность и взаимную неприязнь.
По мнению предстоятеля Русской православной церкви, в нынешних сложных условиях неприязнь друг к другу подобна измене Родине. Кирилл полагает, что все россияне должны преодолеть "силой Божией и молитвой" неприязнь, чтобы воспламенить любовь к отечеству и друг к другу.
Только в этом случае, как считает Кирилл, россияне обретут силу, которую убоятся те, кто строит планы о разорении русской земли. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что никогда не получал и не будет получать никаких приказов от президента Путина.
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