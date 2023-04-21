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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путина среди россиян составляет 80,1 процента

0:59
Россия

Уровень доверия российского президента превышает 80%. Таковы новые данные социологов из ВЦИОМ.

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путина среди россиян составляет 80,1 процента

Российскому президенту Путину доверяет 80,1 процента россиян, как показал социологический опрос, проведённый ВЦИОМ. При этом 77,5 процента граждан страны одобряет деятельность лидера.

Не доверяет президенту России 16,1 процента участников опроса. А не одобряет его деятельность только 13,7 процента. Опрос проводился с 10 по 16 апреля. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Сообщается, что опрос осуществлялся путём телефонного обзвона. Уровень статистической погрешности с вероятностью в 95 процентов не превышает одного процента, как отметили во ВЦИОМ.

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Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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