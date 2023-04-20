Красноярский край под предводительство Александра Усса расцвел, потенциальному губернатору Михаилу Котюкову остается поддерживать такой порядок и выводить регион на новый уровень - таково мнение президента России Владимира Путина.
"Да, он многое сделал для развития края, безусловно, достаточно посмотреть — вы как действующий пока замминистра финансов России видите, что стало с региональными финансами за последние годы"
Путин выразил уверенность, что передача дел пройдёт в товарищеском ключе.
Ранее стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс покидает должность и по предложению Путина продолжит работу на федеральном уровне. Место главы региона займет нынешний замминистра финансов Михаил Котюков.
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