Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

0:47 Your browser does not support the audio element. Россия

Заместитель министра финансов Михаил Котюков согласился с предложением президента России Владимира Путина занять должность главы Красноярского края. Об этом стало известно во время их совместной встречи.

Котюков также заявил, что готов использовать весь потенциал региона для его процветания и развития. Первым, чем займется нынешний замминистра финансов на новом посту, - уделит особое внимание вопросам развития энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, а также транспорта.

Напомним, 20 апреля стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.