Заместитель министра финансов Михаил Котюков согласился с предложением президента России Владимира Путина занять должность главы Красноярского края. Об этом стало известно во время их совместной встречи.
Котюков также заявил, что готов использовать весь потенциал региона для его процветания и развития. Первым, чем займется нынешний замминистра финансов на новом посту, - уделит особое внимание вопросам развития энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, а также транспорта.
Напомним, 20 апреля стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.