Число погибших жителей Белгородской области с начала проведения СВО уже достигло 30 человек. Такие данные привёл губернатор Вячеслав Гладков.
Жертвами украинских боевиков на территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день стали 30 человек. Ещё 24 января на встрече с президентом России Гладков говорил, что в области погибло 25 жителей, а 96 ранены.
И вот теперь эта печальная статистика обновлена. Количество погибших достигло 30, а количество раненых — 123. Данный регион России, расположенный на границе с Украиной, постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности.
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