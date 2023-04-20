С начала СВО в Белгородской области из-за атак боевиков ВСУ погибло 30 человек

0:59 Your browser does not support the audio element. Россия

Число погибших жителей Белгородской области с начала проведения СВО уже достигло 30 человек. Такие данные привёл губернатор Вячеслав Гладков.

Жертвами украинских боевиков на территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день стали 30 человек. Ещё 24 января на встрече с президентом России Гладков говорил, что в области погибло 25 жителей, а 96 ранены.

И вот теперь эта печальная статистика обновлена. Количество погибших достигло 30, а количество раненых — 123. Данный регион России, расположенный на границе с Украиной, постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ад в Каховке: ВСУ ударили системой HIMARS по Херсонской области. ВИДЕО