Экс-замминистра культуры Ярилова потратила 125 миллионов на "музей мороженого"

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия

Стало известно, в чём конкретно обвиняют арестованную Ольгу Ярилову, бывшего замминистра культуры России. Оказалось, что через неё государство финансировало частный "музей".

Ольга Ярилова включила не принадлежащий государству так называемый "Самый высокий музей мороженого в мире" в программу "Пушкинской карты". Благодаря этой программе школьники и студенты могут бесплатно или за часть стоимости посещать различные культурные и просветительские учреждения Москвы вроде театров и музеев. Однако "музей мороженого" является не государственным, а частным заведением, да и вообще — по документам это совсем не музей.

Его помещение расположено в одной из башен Москва-сити, он принадлежит компании "Чистая линия" и рекламирует её продукцию. Посещать такое заведение по "Пушкинской карте" нельзя, но Ольга Ярилова включила его в программу. И бюджет заплатил за это 125 миллионов рублей.

Telegram канал Mash пишет, что вероятной причиной отставки Яриловой в прошлом году были жалобы от классических музеев. При этом пока нет данных о её связях с "Чистой линией".

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