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Mash: В Тульской области упал начинённый взрывчаткой украинский БПЛА

1:01
Россия

На территории Тульской области удалось посадить украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой. Он летел в сторону Первомайской ТЭЦ.

Mash: В Тульской области упал начинённый взрывчаткой украинский БПЛА

Российские силы ПВО смогли ликвидировать атаку украинского БПЛА на расположенную в Тульской области Первомайскую ТЭЦ. Она обслуживает производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции "Щёкиноазот". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его сведениям, в лесополосе неподалёку от деревни Минино в Щёкинском районе Тульской области упал украинский беспилотник, содержащий взрывчатку. Его удалось посадить при помощи средств РЭБ. Сообщается, что жертв и разрушений падение беспилотника не спровоцировало.

Он не имел опознавательных знаков и двигался на крайне низкой скорости. По другим сведениям, беспилотник врезался в дерево, и его обнаружил местный житель в лесу. Размах крыльев дрона составляет два с половиной метра.

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Аналитик: России не хватает боевых беспилотников
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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