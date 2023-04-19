На территории Тульской области удалось посадить украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой. Он летел в сторону Первомайской ТЭЦ.
Российские силы ПВО смогли ликвидировать атаку украинского БПЛА на расположенную в Тульской области Первомайскую ТЭЦ. Она обслуживает производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции "Щёкиноазот". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его сведениям, в лесополосе неподалёку от деревни Минино в Щёкинском районе Тульской области упал украинский беспилотник, содержащий взрывчатку. Его удалось посадить при помощи средств РЭБ. Сообщается, что жертв и разрушений падение беспилотника не спровоцировало.
Он не имел опознавательных знаков и двигался на крайне низкой скорости. По другим сведениям, беспилотник врезался в дерево, и его обнаружил местный житель в лесу. Размах крыльев дрона составляет два с половиной метра.
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