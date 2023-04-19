"Неопытным" врачам в России могут запретить работать в частных клиниках

1:31 Your browser does not support the audio element. Россия

Не имеющие высокой квалификации врачи в России могут столкнуться с запретом на работу в частных клиниках. Это будет сделано в целях повышения престижа государственного здравоохранения.

Только в российских поликлиниках сейчас не хватает около 12,5 тысячи врачей, как недавно подсчитали в Минздраве. И вот депутаты Законодательного собрания Республики Карелия придумали, как повысить престиж этой отрасли. Они предлагают законодательно запретить частным клиникам принимать на работу врачей, не имеющих высокой квалификации.

"Право на получение квалификационной категории сейчас остаётся за медицинским специалистом, — цитирует Telegram-канал "Медицинская Россия" депутата Карельского ЗС Галину Алупову. — В данном случае важно сделать право обязанностью. Это позволит удержать врача или медицинского специалиста среднего звена минимум на семь лет в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. За этот период медработник сможет улучшить свои практические навыки, закрепиться в медорганизации, повысить престиж государственной системы здравоохранения".

Если эта инициатива будет поддержана, то в лицензионных правилах частных организаций появится требования наличия у медицинских работников первой или высшей квалификационной категории. А менее опытные медики станут повышать престиж государственных больниц и поликлиник.

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