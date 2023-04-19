Владимир Соловьёв призывает через радиоусилитель солдат ВСУ под Донецком сдаваться

1:20 Your browser does not support the audio element. Россия

Хорошо узнаваемый голос российского журналиста Владимира Соловьёва используется для радиоагитации. В частности, под Донецком он предлагает украинским солдатам сдаваться.

Владимир Соловьёв записал обращение к украинским солдатам, в котором эмоционально призвал их прекратить сопротивление и сдаться в плен. Сейчас его постоянно транслируют под Донецком с помощью мобильного радиокомплекса.

"Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? — говорится в обращении Соловьёва к бойцам ВСУ. — Восемь лет ты убивал и насиловал жителей свободного, гордого Донбасса. Зачем ты здесь? В Киеве разворовывают западные деньги. В Киеве забыли, как тебя зовут. Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев. Твою веру предали, твою Лавру растоптали. Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг?"

В этом обращении Соловьёв также заявляет, что смерть украинских солдат нужна только Зеленскому, а жизнь — их собственным семьям. Поэтому выбор в этой ситуации очевиден, как пишет Telegram-канал "Министерство правды".

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