Обучающийся на философском факультете МГУ им. Ломоносова студент решил отправиться защищать Россию на СВО. Для этого он отказался от израильского гражданства.
Молодые россияне стремятся выполнить свой долг перед Родиной и принять участие в специальной военной операции. Об одном из таких примеров рассказал и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев на всероссийской стратегической студенческой сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности в медиагруппе "России сегодня".
"Вот у меня на факультете был такой случай, — поведал Козырев. — Ко мне пришёл студент второго курса, сказал, что хочет уйти добровольцем в СВО. У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошёл в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация. И парень ушёл добровольцем. Взял академический отпуск, сейчас он находится на Донбассе".
По мнению Козырева, в подобных спорных ситуациях имеющий двойное гражданство человек задаётся вопросом о том, с каким из государств он себя идентифицирует. От этого выбора и зависит вся его дальнейшая судьба.
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