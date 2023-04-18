Ради участия в СВО студент МГУ отказался от гражданства Израиля

1:26 Your browser does not support the audio element. Россия

Обучающийся на философском факультете МГУ им. Ломоносова студент решил отправиться защищать Россию на СВО. Для этого он отказался от израильского гражданства.

Молодые россияне стремятся выполнить свой долг перед Родиной и принять участие в специальной военной операции. Об одном из таких примеров рассказал и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев на всероссийской стратегической студенческой сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности в медиагруппе "России сегодня".

"Вот у меня на факультете был такой случай, — поведал Козырев. — Ко мне пришёл студент второго курса, сказал, что хочет уйти добровольцем в СВО. У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошёл в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация. И парень ушёл добровольцем. Взял академический отпуск, сейчас он находится на Донбассе".

По мнению Козырева, в подобных спорных ситуациях имеющий двойное гражданство человек задаётся вопросом о том, с каким из государств он себя идентифицирует. От этого выбора и зависит вся его дальнейшая судьба.

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Где воюют добровольцы из России?