Песков заявил, что военачальники до последнего не знали о приезде Путина в штабы СВО

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Военное руководство СВО до последнего времени не знало, что президент Путин лично прибудет на совещания в штабы "Днепр" и "Восток". Такую информацию журналистам поведал Дмитрий Песков.

17 апреля российский президент лично посетил совещания в штабах "Днепр" и "Восток" в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал Дмитрий Песков, его визит был неожиданностью для военачальников, поскольку президент не хотел отвлекать офицеров от управления войсками и вызывать их в Москву.

Песков подчеркнул, что поездка Путина в Херсонскую область и ЛНР заранее не готовилась. И военачальники до самых последних минут не знали, что Путин прибудет лично — они полагали, что главнокомандующий примет участие в совещании по видео-конференц-связи.

После совещания командиры сразу же вернулись к непосредственной работе на территории, как рассказал пресс-секретарь.

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