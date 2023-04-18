Военное руководство СВО до последнего времени не знало, что президент Путин лично прибудет на совещания в штабы "Днепр" и "Восток". Такую информацию журналистам поведал Дмитрий Песков.
17 апреля российский президент лично посетил совещания в штабах "Днепр" и "Восток" в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал Дмитрий Песков, его визит был неожиданностью для военачальников, поскольку президент не хотел отвлекать офицеров от управления войсками и вызывать их в Москву.
Песков подчеркнул, что поездка Путина в Херсонскую область и ЛНР заранее не готовилась. И военачальники до самых последних минут не знали, что Путин прибудет лично — они полагали, что главнокомандующий примет участие в совещании по видео-конференц-связи.
После совещания командиры сразу же вернулись к непосредственной работе на территории, как рассказал пресс-секретарь.
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