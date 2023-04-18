На крышу вокзала в Волгограде упал дрон, запущенный гражданином Йемена

1:02 Your browser does not support the audio element. Россия

Оснащённый камерой квадрокоптер рухнул на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде. Запустивший его человек был сразу задержан.

Подозрительный летающий объект упал на крышу железнодорожного вокзала в российском городе Волгограде. Довольно быстро правоохранительные органы задержали его владельца, которым оказался гражданин Йемена, как сообщает Telegram-канал Shot

Было установлено, что он использовал квадрокоптер с камерой Mavic Air 2. Хозяином дрона был студент Волгоградского медицинского университета Аль-Саид, который заявил полиции, что не осуществлял шпионскую деятельность, а просто проводил съёмку достопримечательностей города на Волге с высоты птичьего полёта.

По словам студента, он потерял управления квадрокоптером, из-за чего дрон и рухнул на здание вокзала. Сейчас с Аль-Саидом работают силовики. С зимы 2022 года все полёты беспилотников над Волгоградом запрещены.

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