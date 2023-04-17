SHOT: на границе задержали гражданина России при попытке уйти воевать за ВСУ

1:20 Your browser does not support the audio element. Россия

Пытавшегося перейти на службу в ВСУ гражданина России задержали на границе в Брянской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Пограничники задержали в Брянской области 23-летнего жителя Новошахтинска, который собирался перейти границу с Украиной, чтобы вступить в ряды ВСУ. Сообщается, что он планировал стать участником одного из так называемых русских добровольческих корпусов, чьи представители недавно расстреляли автобус со школьниками в брянском селе.

Как сообщает телеканал Telegram-канал SHOT, на допросе задержанный рассказал, что поджог военный комиссариат в декабре 2022 года, использовав для этого три коктейля Молотова. Он сделал это якобы для того, чтобы доказать свою преданность ВСУ. Однако проверка показала, что в тот момент никаких поджогов зафиксировано не было. Также задержанный поведал, что получил инструкции от украинского куратора на выезд из России и самостоятельное прибытие в один из населённых пунктов Украины.

Несостоявшийся боевик ВСУ имел с собой 120 тысяч рублей, резиновую лодку и нож. Пока в отношении него возбуждено уголовное дело лишь по факту попытки незаконного пересечения границы

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