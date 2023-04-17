В Тюмени общественнику пригрозили наказанием за проведение митинга против власти

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Общественник из Тюмени Юрий Рябцев планировал провести митинг под названием "За изгнание бесов", однако получил отказ, в котором представители регионального МВД пригрозили ему наказанием. Об этом пишет nashgorod.ru.

По информации издания, житель Тюмени хотел организовать акцию протеста 16 апреля. Перед этим он направил руководителю города Руслану Кухаруку соответствующее уведомление. Затем полицейские связались с общественником посредством письма и предостерегли его от проведения мероприятий, направленных против власти.

Как пояснили в МВД по Тюменской области, митинг, организованный Рябцевым, мог создать условия для совершения правонарушений.

Силовики предупредили общественника об ответственности за экстремистскую деятельность на массовых акциях протеста.