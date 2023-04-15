В Чёрное море переселят устриц из Приморского края

0:55 Your browser does not support the audio element. Россия

Антироссийские санкции лишили отечественных мариводов возможности покупать молодь устриц (спата) за границей, потому российским учёным пришлось решать задачу по импортозамещению мальков.

В Тихоокеанском и Азово-Черноморском филиалах ВНИРО исследователи предложили изучить, как поведёт себя устричный спат из Приморского края в воде Чёрного моря, которая имеет более высокую температуру и меньшую солёность.

Работы по разведению отечественной молоди устриц начаты в середине мая, сообщает издание vostokmedia.com. Доставленные на юг крошечные "приморцы" обживаются на кавказском и крымском черноморских побережьях.

Специалисты собираются вести мониторинг мальков в течение двух-трёх лет, именно столько требуется морскому деликатесу, чтобы вырасти до товарного вида.

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