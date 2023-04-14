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Госдума собирается пожизненно лишить уклонистов права занимать госдолжности

1:19
Россия

Проект закона о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности внесён в Государственную Думу. Это ещё одна инициатива, направленная на борьбу с уклоняющимися от призыва россиянами.

Госдума собирается пожизненно лишить уклонистов права занимать госдолжности

Огромный резонанс вызвало принятие Госдумой и Совфедом законопроекта о создании единого реестра военнообязанных и о приравнивании электронных повесток к бумажным. Многие юристы обратили внимание на то, что уклоняющихся от повесток россиян предполагают лишать базовых гражданских прав вроде свободы передвижений, владения имуществом и заключения сделок, гарантированных Конституцией. Теперь парламент может развить эту инициативу.

"Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами, — пишет в пояснительной записке депутат Алексей Журавлёв. — В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов".

По мнению ряда экспертов, реестр военнообязанных может быть создан в России не ранее осени. При этом существует немалая угроза того, что эта база данных может попасть в руки хакеров и уплыть на чёрный рынок.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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