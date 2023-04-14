Михаил Мишустин: шаг за шагом мы должны добиться финансового суверенитета своей страны

0:55 Your browser does not support the audio element. Россия

Глава российского Кабмина убежден, что стране по силам добиться полной финансовой независимости. И рост благосостояния продолжится.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране необходимо добиваться полного финансового суверенитета. И в ближайшее время всё это будет сделано, поскольку уже обеспечено финансами.

"Шаг за шагом мы должны добиться финансового суверенитета своей страны, — отметил Мишустин на расширенном заседании коллегии Минфина и Минэкономразвития. — И мы это сделаем. Всё это сегодня в планах. Всё это обеспечено финансами".

Также премьер заявил, что совместными усилиями правительству удастся ещё более укрепить устойчивость экономики и добиться роста благосостояния людей, роста экономики, её устойчивости и достижения национальных целей развития.

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