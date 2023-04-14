Николай Патрушев: англосаксы стоят за призывами к беспорядкам и терактам на Кавказе

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия

По словам секретаря Совета безопасности России, западные страны прямо замешаны в организации массовых беспорядков и террористических актов на территории Северного Кавказа. Об этом он заявил в Нальчике.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, которое проводилось в Нальчике. На нём он среди прочего отметил, что западные страны вместе со своими подручными прямо участвуют в организации массовых беспорядков и террористических актов на Северном Кавказе.

"Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов", — отметил Патрушев.

По словам Патрушева, за распространением этих призывов стоят "англосаксы и их подручные".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

США поддерживали боевиков на Северном Кавказе