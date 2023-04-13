Агроэколог Гладилин напомнил жителям Подмосковья о проблеме весеннего пала травы

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Главный пульмонолог региона Арсен Басилай и агроэколог Антон Гладилин предупредили жителей Подмосковья об опасности поджога сухой травы в пожароопасный сезон.

Как сообщают "Вести Подмосковья", с 10 апреля по 15 ноября в Московской области продлится пожароопасный сезон. Одной из самых распространённых причин возникновения природных пожаров в это время является весенний пал травы. Дело в том, что многие граждане, несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, продолжают поджигать сухую траву. Нередко пламя сильно распространяется, и они не могут его усмирить.

По словам Бисилая, пал травы крайне опасен для человека, поскольку ветер помогает огню распространяется на большие территории. Нередко огонь охватывает и жилые дома. Кроме того, в пожаре погибают маленькие животные.

Агроэколог Антон Гладилин отмечает, что после поджога травы значительно уменьшается количество растений доступных для кормов травоядных животных. Это в дальнейшем приводит и к сокращению числа хищников.

Вдобавок эксперт подчеркнул, что после пала травы возникает "закисление почв". Это явление приводит к вспышке численности редуцентов (организмов, разрушающих останки живых существ). Как правило, это грибы, в процессе жизнедеятельности выделяющие в почву кислоты.

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